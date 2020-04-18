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В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс.

​В Швеции число жертв коронавируса превысило 1,5 тыс.

© Financial Times

Число летальных исходов после заражения коронавирусом в Швеции увеличилось за минувшие сутки на 111 и достигло 1 511.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление здравоохранения страны.

При этом, по данным ведомства, количество случаев инфицирования возросло с 13 216 до 13 822 (138 заразившихся на 100 тыс. человек населения).

В королевстве 1 054 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 785 - мужчины. Протестированы почти 75 тыс. человек. Власти ставят перед органами здравоохранения задачу довести количество анализов до 50-100 тыс. в неделю.

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