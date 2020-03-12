В Швеции число заразившихся коронавирусом увеличилось до 639 человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 639.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в большинстве случаев речь идет о людях в возрасте 40-60 лет.

Инфицированные коронавирусом зарегистрированы во всех регионах страны.

Как пояснил на ежедневной пресс-конференции главный эпидемиолог страны Андерс Тегнель, если раньше заражение шведов происходило во время заграничных поездок, в Италию или Иран, то теперь инфицирование происходит внутри страны.

В столичном регионе общее число подтвержденных случаев составляет 267, в западных провинциях Вестра Гёталанд и Вермланд - 116 и 27 соответственно, в южной Сконе - 98.