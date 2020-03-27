В Швеции число заразившихся коронавирусом превысило 3 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в Швеции достигло 3 046 человек, 92 человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"В Швеции число зараженных составило 3 046 человек, скончались из-за коронавируса 92 человека, 209 человек находятся в отделениях интенсивной терапии на сегодняшний день", - заявил Тегнелл. Таким образом, за сутки было выявлено 240 новых случаев заражения, 26 человек за сутки скончались.

Отметим, что всего в мире зафиксировано 462 684 подтвержденных случая заражения инфекцией, 20 834 больных скончались.

При этом случаи коронавируса выявлены в 199 странах.