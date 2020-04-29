В Швеции число инфицированных COVID-19 превысило 20 тысяч

Число заразившихся новым коронавирусом в Швеции в среду составило 20 302 человека, скончались 2 462 заболевших.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

"На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 20 302 случая заражения, всего 2 462 человека скончались", - заявил Тегнелл. За последние сутки в Агентство здравоохранения поступила информация о 107 новых случаях смерти в результате заражения коронавирусом.

По словам Тегнелла, статистические данные о случаях заражения и смертей в Швеции говорят о том, что власти "по-прежнему держат ситуацию под контролем". При этом он добавил, что реальное количество умерших от коронавируса в конечном счете может оказаться больше, чем известно на данных момент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.