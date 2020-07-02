В Швеции число заражений COVID-19 превысило 70 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Швеции сегодня &достигло 70,6 тысячи человек, это почти на тысячу человек больше, чем днем ранее. Как передает Report, об этом&сообщает шведское Агентство здравоохранения.

Число случаев заражения коронавирусом в Швеции сегодня достигло 70,6 тысячи человек, это почти на тысячу человек больше, чем днем ранее. Как передает Report, об этом сообщает шведское Агентство здравоохранения.

При этом число новых зарегистрированных смертельных случаев увеличилось на 41 и превысило 5,4 тысячи.

Эпидемиологи связывают рост числа новых случаев заражения коронавирусом с тем, что с 4 июня сдать анализ на вирус могут все желающие, независимо от тяжести симптомов. Ранее тест проводился только пациентам, нуждающимся в госпитализации, медикам и представителям критически важных для общества профессий. С 15 июня все жители Стокгольма, наиболее пострадавшего от коронавируса региона, могут бесплатно сдать тест на коронавирус и на антитела.

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса.