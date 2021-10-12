В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны.

Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд, где находится город.

"Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин – ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней", - цитирует пресс-релиз слова ответственного за программу вакцинации в регионе Магнуса Йоханссона.

Йоханнсон также отметил, что регион связался с производителями вакцин Pfizer с целью узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку с истекшим сроком годности.

По его словам, люди, сделавшие прививку с истекшим сроком годности, будут проинформированы об инциденте по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям будет предложена повторная вакцинация.