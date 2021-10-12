О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны.
Другие страны
12 октября 2021 г. 20:56
В Швеции более сотни человек привили просроченной вакциной Pfizer

Более ста человек были привиты вакциной Pfizer с истекшим сроком годности в шведском городе Нючёпинг на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе региона Сёрмланд, где находится город.

"Мы не справились с нашим региональным контролем (сроков годности вакцин – ред.) и, к сожалению, использовали вакцины из поставки, срок годности которой истек на одиннадцать дней", - цитирует пресс-релиз слова ответственного за программу вакцинации в регионе Магнуса Йоханссона.

Йоханнсон также отметил, что регион связался с производителями вакцин Pfizer с целью узнать, может ли данная ситуация повлиять на здоровье тех, кто получил прививку с истекшим сроком годности.

По его словам, люди, сделавшие прививку с истекшим сроком годности, будут проинформированы об инциденте по телефону или по почте. По мнению Йоханссона, не исключено, что людям будет предложена повторная вакцинация.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью
Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью
12 октября 2021 г. 20:10
В Непале 28 человек погибли в ДТП с автобусом
В Непале 28 человек погибли в ДТП с автобусом
12 октября 2021 г. 19:22
Спасший Байдена переводчик сумел сбежать из Афганистана
Спасший Байдена переводчик сумел сбежать из Афганистана
12 октября 2021 г. 18:55
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану
Германия выделит 600 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану
12 октября 2021 г. 18:40
Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану
Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану
12 октября 2021 г. 17:53
В парламент Ирака прошли почти 100 женщин
В парламент Ирака прошли почти 100 женщин
12 октября 2021 г. 17:32
Бундестаг нового созыва соберется на учредительное заседание в конце октября
Бундестаг нового созыва соберется на учредительное заседание в конце октября
12 октября 2021 г. 17:12
Премьер Норвегии подала в отставку
Премьер Норвегии подала в отставку
12 октября 2021 г. 17:09
Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану
Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану
12 октября 2021 г. 15:57
Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку
Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку
12 октября 2021 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi