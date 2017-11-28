В Швеции автомобиль взорвался у здания полиции, задержан подозреваемый

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Автомобиль взорвался поздно вечером у здания полиции в городе Упсала недалеко от Стокгольма, пострадавших нет, один человек задержан по подозрению в причастности к инциденту, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В понедельник вечером в 23.10 у здания полиции в Упсале произошел взрыв. Имеются обстоятельства, которые указывают на то, что это нападение на полицию", - говорится в сообщении городской полиции.

Сообщается, что взрыв произошел рядом с парковкой и зданием полиции, которые расположены по разным сторонам железнодорожных путей.

По оценкам полиции, взрыв произошел в одной из машин, находившихся на парковке, и из-за этого пострадали несколько автомобилей, стоявших поблизости.

Задержан 20-летний молодой человек по подозрению в причастности к инциденту.