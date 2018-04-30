В Швеции арестованы три человека по подозрению в подготовке теракта

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Швеции арестованы три человека по подозрению в подготовке террористического преступления, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению прокуратуры Швеции, полиция утром провела операции в нескольких местах – на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса.

В связи с арестом полиция безопасности Швеции SÄPO сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается на третьем уровне из пяти.