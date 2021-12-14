В Швеции 15 участников встречи СМИД ОБСЕ заразились коронавирусом

Пятнадцать человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19.

Пятнадцать человек из девяти стран, присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19.

Как передает Report, об этом со ссылкой на МИД Швеции сообщает газета Dagens Nyheter .

"Мы очень внимательно следили за этим после встречи, - пояснили изданию в МИД. - Вскоре после нее мы разослали всем участникам и персоналу информацию о важности осведомленности о симптомах и тестирования на их наличие. Прошло десять дней с момента мероприятия в Стокгольме, и у нас нет оснований полагать, что мы получим гораздо больше информации по инфицированию, связанной с участием во встрече".

Участники имели возможность пройти ПЦР-тестирование во время мероприятия, встреча была организована в соответствии с рекомендациями управления здравоохранения.

Положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Во встрече в Стокгольме 2-3 декабря принимали участие более 50 глав МИД.

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. Председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года перейдет к главе МИД Польши Збигневу Рау.