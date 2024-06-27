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В Штутгарте три человека получили ножевые ранения в драке в фан-зоне на Евро

В Штутгарте три человека получили ножевые ранения в драке в фан-зоне на Евро В германском Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу произошла драка в фанатской зоне, три человека получили ножевые ранения. Задержан 25-летний подозреваемый.
Другие страны
27 июня 2024 г. 15:05
В Штутгарте три человека получили ножевые ранения в драке в фан-зоне на Евро

В германском Штутгарте во время чемпионата Европы по футболу произошла драка в фанатской зоне, три человека получили ножевые ранения. Задержан 25-летний подозреваемый.

Как передает Report, об этом сообщило издание ZDF со ссылкой на местную полицию.

Драка произошла на Дворцовой площади Штутгарта во время публичного просмотра матча Турции и Чехии. Площадь оцепили. Мотивы нападавшего, а также гражданство участников конфликта не уточняются.

Матч группы F между сборными Турции и Чехии, который транслировался в Штутгарте, завершился со счетом 2:1. Встреча прошла 26 июня в Гамбурге.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии. 24 июня UEFA сообщил о планах усилить меры безопасности на матчах после инцидентов с фанатами. Из-за Евро-2024 Германия ввела погранконтроль для въезжающих из других государств Шенгенской зоны.

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