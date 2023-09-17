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В Штутгарте при столкновениях пострадали 26 полицейских

В Штутгарте при столкновениях пострадали 26 полицейских Столкновения между выходцами из Эритреи произошли в ночь на воскресенье в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
Другие страны
17 сентября 2023 г. 13:19
В Штутгарте при столкновениях пострадали 26 полицейских

Столкновения между выходцами из Эритреи произошли в немецком Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, пострадали 26 полицейских.

Беспорядки начались во время культурного фестиваля, на который пришли около 200 человек. Его организатором выступила близкая к властям Эритреи организация. Стычки начались между участниками мероприятия и другими выходцами из африканской страны, которые не поддерживают власти. В результате стычки переросли в столкновения с полицейскими.

DPA пишет, что полицейских закидали камнями и стеклянными бутылками. Шесть из них были госпитализированы.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada miqrantlarla toqquşmalarda 26 polis yaralanıb

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