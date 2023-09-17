В Штутгарте при столкновениях пострадали 26 полицейских

Столкновения между выходцами из Эритреи произошли в ночь на воскресенье в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Столкновения между выходцами из Эритреи произошли в немецком Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, пострадали 26 полицейских.

Беспорядки начались во время культурного фестиваля, на который пришли около 200 человек. Его организатором выступила близкая к властям Эритреи организация. Стычки начались между участниками мероприятия и другими выходцами из африканской страны, которые не поддерживают власти. В результате стычки переросли в столкновения с полицейскими.

DPA пишет, что полицейских закидали камнями и стеклянными бутылками. Шесть из них были госпитализированы.