В штате Вашингтон введут обязательный масочный режим

С понедельника в штате Вашингтон вводятся обязательный масочный режим.

С 13 сентября в штате Вашингтон вводятся обязательный масочный режим.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Hill со ссылкой на заявление губернатора штата Джея Инсли.

"Начиная с 13 сентября, вводится требование ношения масок во время массовых мероприятий с участием 500 и более человек, проводимых вне помещений", - цитирует газета заявление губернатора.

На организованной в тот же день пресс-конференции Инсли сообщил, что только в четверг в штате было зарегистрировано более 4 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 инфицированных скончались.

Инсли также призвал жителей штата к вакцинации: "Дело в том, что когда вы принимаете решение о том, чтобы не вакцинироваться, это касается не только вашего здоровья, но и здоровья окружающих вас людей, - сказал губернатор. - Поэтому мы призываем людей чуть поменьше думать о себе и чуть побольше о нас".