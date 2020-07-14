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В штате Вашингтон погиб полицейский в результате стрельбы

В штате Вашингтон погиб полицейский в результате стрельбы Неизвестный открыл огонь, когда полицейские остановили его машину для проверки
Другие страны
14 июля 2020 г. 17:16
В штате Вашингтон погиб полицейский в результате стрельбы

Офицер полиции погиб в результате стрельбы в городе Ботелл в штате Вашингтон в понедельник вечером.

Как передает Repоrt cо ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь, когда полицейские остановили его машину для проверки. Еще один офицер получил ранения, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время проводится расследование инцидента и выяснение его причин. По словам полиции, пока никто не задержан.

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