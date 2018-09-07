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    В штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу и пытался взять заложников

    Полиция предполагает, что мужчина располагает значительным запасом боеприпасов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Полиция американского штата Вашингтон блокировала вооруженного мужчину, пытавшегося захватить заложников в одном из коммерческих объектов города Паркленд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Изначально мужчина, предположительно, намеревался совершить ограбление, но, когда эта попытка не увенчалась успехом и на место прибыли стражи порядка, он захватил несколько заложников. Позднее все эти люди были отпущены, никто из них не пострадал.

    Сам злоумышленник укрылся на коммерческом объекте и в настоящее время периодически открывает огонь, реагируя таким образом на призывы сдаться властям. Полиция предполагает, что мужчина располагает значительным запасом боеприпасов и несколькими единицами огнестрельного оружия, включая карабин.

    Службы безопасности оцепили близлежащие улицы и эвакуировали всех живущих или работающих поблизости людей. Полиция пытается вступить в переговоры со стрелком и убедить его сдаться.

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