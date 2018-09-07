В штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу и пытался взять заложников

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Полиция американского штата Вашингтон блокировала вооруженного мужчину, пытавшегося захватить заложников в одном из коммерческих объектов города Паркленд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Изначально мужчина, предположительно, намеревался совершить ограбление, но, когда эта попытка не увенчалась успехом и на место прибыли стражи порядка, он захватил несколько заложников. Позднее все эти люди были отпущены, никто из них не пострадал.

Сам злоумышленник укрылся на коммерческом объекте и в настоящее время периодически открывает огонь, реагируя таким образом на призывы сдаться властям. Полиция предполагает, что мужчина располагает значительным запасом боеприпасов и несколькими единицами огнестрельного оружия, включая карабин.

Службы безопасности оцепили близлежащие улицы и эвакуировали всех живущих или работающих поблизости людей. Полиция пытается вступить в переговоры со стрелком и убедить его сдаться.