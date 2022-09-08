В штате Теннеси мужчина застрелил четверых и ранил троих человек

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в разных местах города Мемфис (штат Теннеси).

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в разных местах города Мемфис (штат Теннеси).

Правоохранители назвали произошедшее "серией жестоких актов", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, 19-летний подозреваемый, темнокожий молодой человек Эзекил Д. Келли, начал стрельбу в среду в ночное время, убив мужчину, затем он продолжил вести огонь уже днем в других районах города. Как минимум в одном из таких случаев злоумышленник транслировал происходящее в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Корпорация заверила, что уже удалила контент, отметил портал Axios.

"Да, [четыре человека погибли и трое ранены] <...>. Стрельба велась как минимум в восьми местах, мы по-прежнему проводим расследование, потенциально могут быть обнаружены и другие места [преступления]", - заявила в ходе брифинга глава полиции Мемфиса Серелин Дэвис.

Полиция, когда продолжалась стрельба, призывала местных жителей оставаться дома, поскольку подозреваемый считался "вооруженным и опасным". Вечером в среду по местному времени Келли был задержан и помещен под стражу. В его автомобиле полицейские обнаружили две единицы огнестрельного оружия.