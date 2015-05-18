В штате Техас арестованы почти 200 байкеров

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В американском городе Уэйко (штат Техас), где в воскресенье в перестрелке между байкерскими бандами погибли восемь человек, арестованы 192 участника происшествия. Как отмечает Report, об этом сообщил сегодня телеканал ABC.

По его данным, всем им предъявлены обвинения по статье "причастность к организованной преступности".

Согласно предварительной информации полиции, в столкновении на парковке рядом с рестораном Twin Peaks принимали участие пять байкерских банд. Участники разборки применили сначала холодное оружие, в том числе ножи, цепи и дубинки, а потом открыли стрельбу.

Восемь человек скончались на месте, один из них уже в больнице, еще 18 - получили ранения. Все погибшие - байкеры.