 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В штате Огайо в США застрелили двух полицейских

    Полиция приехала на звонок, который поступил в экстренную службу

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в американском штате Огайо, сообщил в Twitter муниципалитет города Уэстервилль.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", первоначально муниципалитет сообщил об одном погибшем. "Мы с тяжелым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении", — говорится в последующем сообщении.

    Ранее местный телеканал Fox 28 сообщил, что полиция приехала на звонок в экстренную службу, произошла перестрелка с подозреваемым. Подозреваемый был ранен и взят под стражу. Другие подробности пока неизвестны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi