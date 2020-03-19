В штате Нью-Йорк выявили свыше 4 тыс. случаев заражения COVID-2019

Число выявленных заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 4 152 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.

"Всего в штате выявлено 4 152 случая заболевания. Чем больше тестов мы проводим, тем больше заболевших выявляем", - сказал Куомо.По его словам, рост числа связан с тем, что проводится больше тестов. "Есть тысячи и тысячи людей, у которых вирус и они не сдавали анализы. Тысячи и тысячи болели вирусом до того, как мы начали тестировать", - указал он."Это только индикатор того сколько тестов мы проводим", - добавил он.По его словам, 19% госпитализированы.Куомо указал, что 2 469 случаев заболевания выявлены в городе Нью-Йорк.