В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 109

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 109, за день до этого умерли 105 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

"Число смертей мучительно высоко, за прошедшие сутки - 109", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 27 - в домах престарелых.