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В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 10 843 человек

​ В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса достигло 10 843 человек

Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 778 человек, всего в штате скончались 10 843.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Как указал губернатор, 12 апреля скончался 671 человек, 11 апреля - 758 человек, 10 апреля – 783 человека, 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля – 799 человек, 7 апреля – 779 человек, 6 апреля – 731 человек.

Число госпитализированных снизилось за сутки с 1957 до 1649, число подключённых к аппаратам ИВЛ также снижается. 

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