​В штате Нью-Йорк Число жертв COVID-19 возросло за сутки на 157

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 157, за день до этого умерли 132 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легкихВ худшие дни в больницы поступали более 3 000 человек в день.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

По приведенным Куомо данным, 13 мая скончались также 157 человек, 12 мая - 166 человек, 11 мая - 195 человек, 10 мая - 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек.

В худшие дни в штате в сутки умирало более 700 человек. Всего в штате от COVID-19 скончались 22 304 человек.