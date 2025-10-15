Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 21:56
    В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения чикунгуньей

    Первый случай местного заражения лихорадкой чикунгунья выявили в американском штате Нью-Йорк.

    Как передает Report, об этом сообщил местный департамент здравоохранения.

    "Был зафиксирован один случай заражения чикунгуньей", - говорится в отчете департамента.

    Газета New York Times сообщила, что 60-летняя женщина из города Хемпстед штата Нью-Йорк получила положительный результат на вирус в сентябре. В интервью изданию женщина на условиях анонимности рассказала, что в последнее время она никуда не уезжала.

    Как отметила газета, эксперты спорят о том, как женщина могла заразиться: в частности, комар мог попасть в США из самолета или багажа туриста. В департаменте здравоохранения предположили, что комар мог укусить жителя штата, зараженного чикунгуньей за границей, в результате чего сам комар заразился и стал переносчиком лихорадки.

    В этом году ВОЗ зафиксировала новую волну чикунгуньи в ряде стран, в том числе там, где в последние годы не регистрировалось значительное число случаев заболевания. Учитывая продолжающиеся вспышки болезни, потенциал дальнейшего распространения вируса остается значительным, подчеркнула организация.

