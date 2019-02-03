В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей

© Fotolia / Dominik Herz https://report.az/storage/news/0a3f394401a7489be681fce1021c5e63/8c28faae-0fcc-491e-a5dd-2fc7e549c0b7_292.jpg

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте полиции штата.

ДТП произошло около 05:00 утра по местному времени в округе Принс-Джорджес. В ходе предварительного расследования установлено, что минивэн, в котором находились несовершеннолетние, съехал с дороги и, оказавшись на обочине, задел несколько деревьев, после чего закружился на заснеженном поле.

Погибшим было от 5 до 15 лет. Всех их выбросило из автомобиля. Следствие полагает, что в момент инцидента дети не были пристегнуты.

Травмы в результате ДТП получили 32-летний водитель и 23-летний пассажир. Они госпитализированы.

Причина произошедшего на данный момент не установлена.