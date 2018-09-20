В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в штате Мэриленд.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

СМИ также сообщают, что стрельба произошла в городе Абердин на предприятии, подозреваемый задержан полицией.

*** 18:36

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского штата Мэриленд сообщают о стрельбе и многочисленных пострадавших.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, шериф округа Харфорд Джеффри Галер заявил, что обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

"Мы можем подтвердить, что в районе дороги Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.