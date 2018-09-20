 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мэриленде три человека стали жертвами стрельбы - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Три человека погибли, пятеро пострадали при стрельбе в штате Мэриленд.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    СМИ также сообщают, что стрельба произошла в городе Абердин на предприятии, подозреваемый задержан полицией.

    *** 18:36

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского штата Мэриленд сообщают о стрельбе и многочисленных пострадавших.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, шериф округа Харфорд Джеффри Галер заявил, что обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

    "Мы можем подтвердить, что в районе дороги Спесутиа и Перримен произошла стрельба. Многочисленные пострадавшие. Ситуация по-прежнему быстро меняется. Пожалуйста, избегайте этой области", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi