В штате Луизиана число погибших из-за наводнения возросло до 11 человек

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Число жертв сильнейшего наводнения в американском штате Луизиана возросло до 11 человек.

Как передает Report, об этом подтвердил департамент здравоохранения штата.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Как сообщается на сайте ведомства, пять человек погибли в округе Ист-Батон-Руж, трое погибли в округе Танджипахоа, два человека стали жертвами наводнения в округе Сейнт Хелена и еще один в округе Рапидс.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту в результате исторического наводнения эвакуированы 30 тысяч человек. Как сообщил губернатор штата Джон Бел Эдвардс, стихия разрушила около 40 тысяч домов.