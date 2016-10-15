В штате Канзас арестованы трое подозреваемых в планировании терактов

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Cотрудники правоохранительных органов в американском штате Канзас арестовали трех человек, которых подозревают в планировании теракта против живущих в США выходцев из Сомали.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По сведениям его источников, в ближайшее время задержанным будут в официальном порядке предъявлены обвинения. Как отмечает AP, подозреваемые, по данным властей, намеревались совершить террористическое нападение на иммигрантов из Сомали, которые живут в городе Гарден-Сити в западной части Канзаса.

Имена задержанных не разглашаются.