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    В штате Калифорния полицейские ранили афроамериканца

    Пострадавший госпитализирован, информация о его состоянии пока не сообщается

    Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Полицейские ранили темнокожего мужчину в городе Эль-Кахон в американском штате Калифорния.

    Как передает Report, Об этом сообщает телеканал NBC.

    По словам полицейских, они прибыли на место после поступившего сообщения о человеке странного поведения. Одна из сотрудниц ресторана рядом с местом происшествия смогла записать инцидент на мобильный телефон. В настоящий момент видеозапись изучается сотрудниками правопорядка.

    По словам женщины, полиция просила подозреваемого поднять руки над головой, но мужчина не выполнял приказы полиции, после чего полицейские несколько раз выстрелили в него. Предположительно, он держал руки на уровне пояса. Также отмечается, что рядом находилась сестра мужчины, которая просила его сотрудничать с полицией.

    Пострадавший госпитализирован, информация о его состоянии пока не сообщается.

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