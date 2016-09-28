В штате Калифорния полицейские ранили афроамериканца

Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Полицейские ранили темнокожего мужчину в городе Эль-Кахон в американском штате Калифорния.

Как передает Report, Об этом сообщает телеканал NBC.

По словам полицейских, они прибыли на место после поступившего сообщения о человеке странного поведения. Одна из сотрудниц ресторана рядом с местом происшествия смогла записать инцидент на мобильный телефон. В настоящий момент видеозапись изучается сотрудниками правопорядка.

По словам женщины, полиция просила подозреваемого поднять руки над головой, но мужчина не выполнял приказы полиции, после чего полицейские несколько раз выстрелили в него. Предположительно, он держал руки на уровне пояса. Также отмечается, что рядом находилась сестра мужчины, которая просила его сотрудничать с полицией.

Пострадавший госпитализирован, информация о его состоянии пока не сообщается.