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    В штате Джоржия полицейский убил студента

    Бюро расследований штата проводит проверку по факту инцидента

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож.

    Как передает Report, об этом сoобщает CNN.

    В полицию города Атланта поступило сообщение о вооруженном молодом человека в районе кампуса Технологического института Джорджии.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили студента с ножом.

    Правоохранители потребовали от Шульца бросить нож, но он двинулся в их направлении. После нескольких предупреждений полицейский выстрелил в студента.

    Как сообщается, Шульц умер позже в госпитале. Бюро расследований штата проводит проверку по факту инцидента.

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