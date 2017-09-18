В штате Джоржия полицейский убил студента

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож.

Как передает Report, об этом сoобщает CNN.

В полицию города Атланта поступило сообщение о вооруженном молодом человека в районе кампуса Технологического института Джорджии.

Прибывшие на место полицейские обнаружили студента с ножом.

Правоохранители потребовали от Шульца бросить нож, но он двинулся в их направлении. После нескольких предупреждений полицейский выстрелил в студента.

Как сообщается, Шульц умер позже в госпитале. Бюро расследований штата проводит проверку по факту инцидента.