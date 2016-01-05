Американец, удерживавший в заложниках женщину и 11 детей в Джорджии, покончил с собой - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Американец, захвативший в заложники женщину и детей в одном из отелей штата Джорджия, покончил с собой, передает Report со ссылкой на телеканал Fox News.

Неизвестный около пяти часов удерживал в заложниках женщину и 11 детей и подростков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет в гостинице близ города Атланта. После того, как полиция предприняла штурм номера отеля, преступник покончил с собой. Преступник в ходе штурма нанес себе ножом в шею рану, оказавшуюся смертельной. Женщина и дети не пострадали.

***17:00

В Джорджии захваченные в заложники женщина и дети освобождены.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе спецоперации захвативший заложников был ранен.

***16:40

В американском штате Джорджия недалеко от Атланты в мотеле захватили в заложники 11 детей и женщину, cообщает Report со ссылкой на NBC News.

Предположительно, заложников удерживает один мужчина вооруженный ножом. Отмечается, что в заложниках находятся дети в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

Захваченной женщине удалось позвонить 911. На месте работает спецназ, полиция и спасатели.