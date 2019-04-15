​В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19:00 на киевском стадионе “Олимпийский”.
Об этом, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщили в штабе кандидата.
Порошенко приехал в воскресенье в "Олимпийский", чтобы провести дебаты с Зеленским. Ранее он настаивал именно на этой дате, однако актер с этим не соглашался, предлагая провести дебаты за два дня до второго тура выборов.
Глава государства вместе с музыкантами спел народную песню "Ти ж мене пiдманула", посвятив ее Зеленскому.
News DepartmentАвтор новости