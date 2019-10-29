В штабе минобороны Йемена произошел взрыв, есть погибшие

Два человека погибли во время взрыва во временном штабе министерства обороны Йемена в провинции Маариб, министр обороны Йемена Мухаммед Али аль-Макдаши остался жив. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник в провинции.

"Взрыв прогремел во временном штабе йеменской армии в провинции Маариб, где проходила встреча министра с рядом руководителей министерства, что, согласно предварительным данным, привело к гибели двух военнослужащих и ранению других, глава минобороны остался жив", - отметил собеседник агентства.

По первоначальной информации, причиной взрыва стал пуск ракеты мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).