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В штабе минобороны Йемена произошел взрыв, есть погибшие

В штабе минобороны Йемена произошел взрыв

Два человека погибли во время взрыва во временном штабе министерства обороны Йемена в провинции Маариб, министр обороны Йемена Мухаммед Али аль-Макдаши остался жив. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  местный источник в провинции.

"Взрыв прогремел во временном штабе йеменской армии в провинции Маариб, где проходила встреча министра с рядом руководителей министерства, что, согласно предварительным данным, привело к гибели двух военнослужащих и ранению других, глава минобороны остался жив", - отметил собеседник агентства.

По первоначальной информации, причиной взрыва стал пуск ракеты мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).

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