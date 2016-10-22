В штабе Клинтон в Нью-Йорке обнаружено подозрительное вещество

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Люди из нью-йоркского штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон были эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Post.

Согласно информации источников издания в полиции, эвакуация была проведена после обнаружения конверта с подозрительным веществом.

По меньшей мере четыре человека успели соприкоснуться с веществом. Сведений о том, представляет ли оно опасность, на данный момент нет.