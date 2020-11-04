В штабе Байдена заявили о победе на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявили о его победе на выборах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", - объявил на виртуальной пресс-конференции советник штаба адвокат Боб Бауэр.

3 ноября в Америке состоялись выборы президента. Голосование официально завершилось в час ночи, после закрытия участков на Аляске.

По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена - 238 голосов выборщиков, у действующего президента Дональда Трампа - 213. Для победы необходимо 270 голосов.