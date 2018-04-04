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    В штаб-квартире Youtube произошла стрельба, есть убитые и раненые - ФОТО, ВИДЕО

    Стрельбу в штаб-квартире YouTube открыла белая женщина

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/  В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба, в результате чего есть раненые и убитые. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC,  стрельбу в штаб-квартире YouTube открыла белая женщина. На ней были темная одежда и платок.  

    По данным СМИ, подозреваемая в стрельбе мертва. 

    В полиции отметили, что ранения получили несколько человек. Точное число пострадавших не называется. Все сотрудники компании были эвакуированы. Само здание, где располагается штаб-квартира YouTube, окружено полицейскими.

    В штаб-квартире YouTube работает около 1700 человек. 

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