В штаб-квартире Youtube произошла стрельба, есть убитые и раненые - ФОТО, ВИДЕО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба, в результате чего есть раненые и убитые. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC, стрельбу в штаб-квартире YouTube открыла белая женщина. На ней были темная одежда и платок.

По данным СМИ, подозреваемая в стрельбе мертва.

В полиции отметили, что ранения получили несколько человек. Точное число пострадавших не называется. Все сотрудники компании были эвакуированы. Само здание, где располагается штаб-квартира YouTube, окружено полицейскими.

В штаб-квартире YouTube работает около 1700 человек.