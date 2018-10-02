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    В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершились общие прения 73-й сессии Генеральной Ассамблеи

    Самую длинную речь в этом году произнес президент Венесуэлы, самое короткое выступление принадлежит президенту Литвы

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Самую длинную речь на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН произнес президент Венесуэлы Николас Мадуро - 48 минут. Самое короткое выступление с трибуны ГА ООН принадлежит президенту Литвы Дале Грибаускайте - менее 5 минут.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ООН, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке завершились общие прения 73-й сессии Генеральной Ассамблеи. 

    В ходе общих дебатов в Генеральной Ассамблее каждая страна получает 15 минут, чтобы рассказать о своей позиции. 

    За семь дней с трибуны ООН выступили выступили 77 глав государств, 5 вице-президентов, 44 главы правительств, 4 вице-премьера, 54 министра, 1 заместитель министра и 8 глав делегаций.

    Азербайджан  на общих прениях в этом году представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров

    Отметим, что за всю историю общих прений в ООН рекорд по длительности выступления установил лидер кубинской революции Фидель Кастро: на пленарном заседании Генассамблеи в 1960 году он говорил 269 минут – больше четырех часов. На втором месте - первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который в 1960 году выступал 140 минут, на третьем - ливийский лидер Муамар Каддафи, который в 2009 году на сессии Генассамблеи говорил 96 минут. 

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