В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке почтили память скончавшегося постпреда России при ООН

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Как сообщает Report, дипломаты ряда стран мира выразили родным и близким Виталия Чуркина глубокие соболезнования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совбеза ООН также заявили, что глубоко опечалены его кончиной.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Иванович Чуркин скоропостижно скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке утром 20 февраля - накануне своего 65-летнего юбилея.

Виталий Чуркин занимал пост посла России при ООН с апреля 2006 года, до этого он служил послом в Канаде и Бельгии.