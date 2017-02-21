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    В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке почтили память скончавшегося постпреда России при ООН

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совбеза ООН заявили, что глубоко опечалены его кончиной

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Как сообщает Report, дипломаты ряда стран мира выразили родным и близким Виталия Чуркина глубокие соболезнования.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и члены Совбеза ООН также заявили, что глубоко опечалены его кончиной. 

    Постоянный представитель России при ООН Виталий Иванович Чуркин скоропостижно скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке утром 20 февраля - накануне своего 65-летнего юбилея. 

    Виталий Чуркин занимал пост посла России при ООН с апреля 2006 года, до этого он служил послом в Канаде и Бельгии.

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