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В штаб-квартире ООН спущены флаги

В штаб-квартире ООН спущены флаги В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке спущены флаги.
Другие страны
9 июня 2023 г. 00:09
В штаб-квартире ООН спущены флаги

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке спущены флаги.

Как сообщает американское бюро Report, флаги 193 государств-членов ООН были спущены из-за загрязнения воздуха в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что международная организация приняла такое решение, с целью защитить своих технических работников от излишних рисков:

"Существуют процедуры, которые применяются в соответствии с конкретными решениями, принятыми относительно флагов. Они используются, когда наблюдаются сильные дожди, ветра или низкие температуры. Впервые за 20 лет работы здесь я стал свидетелем применения этих мер. Из-за проблем с качеством воздуха мы не хотим подвергать наших сотрудников Службы безопасности излишним рискам".

Отметим, что качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня из-за массовых лесных пожаров в Канаде.

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