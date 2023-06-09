В штаб-квартире ООН спущены флаги

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке спущены флаги.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке спущены флаги.

Как сообщает американское бюро Report , флаги 193 государств-членов ООН были спущены из-за загрязнения воздуха в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что международная организация приняла такое решение, с целью защитить своих технических работников от излишних рисков:

"Существуют процедуры, которые применяются в соответствии с конкретными решениями, принятыми относительно флагов. Они используются, когда наблюдаются сильные дожди, ветра или низкие температуры. Впервые за 20 лет работы здесь я стал свидетелем применения этих мер. Из-за проблем с качеством воздуха мы не хотим подвергать наших сотрудников Службы безопасности излишним рискам".

Отметим, что качество воздуха в Нью-Йорке достигло опасного уровня из-за массовых лесных пожаров в Канаде.