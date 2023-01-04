В штаб-квартире ООН прошла церемония ротации непостоянных членов Совбеза

Церемония смены флагов в связи с ротацией непостоянных членов Совета Безопасности ООН прошла во вторник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Церемония смены флагов в связи с ротацией непостоянных членов Совета Безопасности ООН прошла во вторник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года.

31 декабря 2022 года истек срок полномочий пяти из них - Индии, Ирландии, Кении, Мексики, Норвегии. Освободившиеся места заняли Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор, Япония. До конца 2023 года в составе СБ ООН также останутся Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

Ротация знаменуется церемонией смены флагов перед залом заседаний Совета, в ходе которой спускаются флаги уходящих стран и поднимаются флаги вновь присоединившихся.