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В штаб-квартире ООН прошла церемония ротации непостоянных членов Совбеза

В штаб-квартире ООН прошла церемония ротации непостоянных членов Совбеза Церемония смены флагов в связи с ротацией непостоянных членов Совета Безопасности ООН прошла во вторник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
Другие страны
4 января 2023 г. 04:58
В штаб-квартире ООН прошла церемония ротации непостоянных членов Совбеза

Церемония смены флагов в связи с ротацией непостоянных членов Совета Безопасности ООН прошла во вторник в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Как передает местное бюро Report, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов - Россия, Великобритания, Китай, США, Франция - и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года.

31 декабря 2022 года истек срок полномочий пяти из них - Индии, Ирландии, Кении, Мексики, Норвегии. Освободившиеся места заняли Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор, Япония. До конца 2023 года в составе СБ ООН также останутся Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ.

Ротация знаменуется церемонией смены флагов перед залом заседаний Совета, в ходе которой спускаются флаги уходящих стран и поднимаются флаги вновь присоединившихся.

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