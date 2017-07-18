Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вернулись на рабочие места после эвакуации - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вернулись на рабочие места после эвакуации.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, менее чем через полчаса люди вернулись к работе.

По словам сотрудника охраны ООН, возгорание произошло в вентиляционном коллекторе. Опасаясь распространения токсичных газов в помещении, охрана приняла решение об эвакуации. Огонь был вскоре ликвидирован.

***19:37

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Эвакуацию объявили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в связи с пожарной тревогой.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости.

Призыв к общей эвакуации прозвучал около 11.00 по местному времени. Сотрудники всемирной организации вышли во внутренний двор, с улицы дыма не видно.