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    Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вернулись на рабочие места после эвакуации - ОБНОВЛЕНО

    Огонь был вскоре ликвидирован

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вернулись на рабочие места после эвакуации.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, менее чем через полчаса люди вернулись к работе.

    По словам сотрудника охраны ООН, возгорание произошло в вентиляционном коллекторе. Опасаясь распространения токсичных газов в помещении, охрана приняла решение об эвакуации. Огонь был вскоре ликвидирован.

    ***19:37

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Эвакуацию объявили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в связи с пожарной тревогой.

    Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости.

    Призыв к общей эвакуации прозвучал около 11.00 по местному времени. Сотрудники всемирной организации вышли во внутренний двор, с улицы дыма не видно.

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