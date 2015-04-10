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    В штаб-квартире Бюро переписи населения США неизвестный открыл стрельбу

    В результате погиб охранник бюро, двое полицейских получили ранения

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в штаб-квартире Бюро переписи населения США в столичном пригороде Сьютленд (штат Мэриленд) и тяжело ранил охранника. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, пострадавший скончался вскоре после того, как был доставлен в госпиталь.

    По некоторым данным, при попытке задержания преступник "был застрелен полицией" в одном из районов Вашингтона. Телекомпания NBC сообщила, что во время перестрелки ранения получили двое стражей порядка, но их жизни находятся вне опасности.

    Инцидент произошел в конце рабочего дня. Поскольку это случилось на территории федерального ведомства, расследованием занялось ФБР.

    Штаб-квартира Бюро переписи населения США открылась в Сьютленде в 2006 году, в ней работают около 5 тыс. человек.

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