В штаб-квартире Бюро переписи населения США неизвестный открыл стрельбу

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в штаб-квартире Бюро переписи населения США в столичном пригороде Сьютленд (штат Мэриленд) и тяжело ранил охранника. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, пострадавший скончался вскоре после того, как был доставлен в госпиталь.

По некоторым данным, при попытке задержания преступник "был застрелен полицией" в одном из районов Вашингтона. Телекомпания NBC сообщила, что во время перестрелки ранения получили двое стражей порядка, но их жизни находятся вне опасности.

Инцидент произошел в конце рабочего дня. Поскольку это случилось на территории федерального ведомства, расследованием занялось ФБР.

Штаб-квартира Бюро переписи населения США открылась в Сьютленде в 2006 году, в ней работают около 5 тыс. человек.