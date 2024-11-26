В штаб-квартире Amazon в Японии прошли обыски

Правоохранители провели обыски в расположенной в Токио штаб-квартире японского подразделения американской корпорации Amazon.

Правоохранители провели обыски в расположенной в Токио штаб-квартире японского подразделения американской корпорации Amazon.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение ( NHK ).

По данным телеканала, Amazon Japan подозревается в нарушении антимонопольного законодательства. В японской государственной Комиссии по честной торговле полагают, что японская дочка Amazon принуждает ретейлеров намеренно устанавливать цены на свои товары ниже, чем на других аналогичных онлайн-площадках.

Компанию также подозревают в том, что она вынуждает ретейлеров пользоваться ее логистическими сервисами - взамен Amazon Japan помещает товары этих компаний на более заметные позиции на своем сайте. В японской государственной комиссии уверены, что подобные практики являются нарушением действующего в стране антимонопольного законодательства.