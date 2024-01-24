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В Шри-Ланке заявили о готовности к операциям по защите судов в Красном море

В Шри-Ланке заявили о готовности к операциям по защите судов в Красном море ВМС Шри-Ланки готовы к патрулированию в Красном море в рамках возглавляемых США операций по защите торговых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов.
Другие страны
24 января 2024 г. 21:55
В Шри-Ланке заявили о готовности к операциям по защите судов в Красном море

ВМС Шри-Ланки готовы к патрулированию в Красном море в рамках возглавляемых США операций по защите торговых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ВМС Гаян Викрамасингхе.

"ВМС Шри-Ланки готовы по приказу правительства направить в Красное море силы для оказания помощи в защите морских путей от действий хуситов. Дата развертывания ланкийских военных кораблей в его акватории будет определена после консультаций с кабинетом министров и командованием операций многонациональных сил", - сказал он газете Daily Mirror.

Ранее президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сообщил на встрече в Коломбо с послами ближневосточных стран о присоединении островного государства к действиям по защите судов в Красном море от атак хуситов. По его словам, это решение "не означает военного объединения с какой-либо страной, а является шагом, направленным на обеспечение свободы судоходства".

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