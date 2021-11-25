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В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают жителям старше 20 лет

В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают жителям старше 20 лет Министерство здравоохранения Шри-Ланки приняло решение разрешить вакцинацию третьей дозой препарата против коронавируса всем гражданам старше 20 лет.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 12:48
В Шри-Ланке третью прививку от коронавируса сделают жителям старше 20 лет

Министерство здравоохранения Шри-Ланки приняло решение разрешить вакцинацию третьей дозой препарата против коронавируса всем гражданам старше 20 лет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По словам министра здравоохранения Кехелия Рамбуквеллы, планируется разрешить со следующей недели снять ограничения на посещение кинотеатров, ресторанов, заполняемость гостиниц, проведение свадеб и других массовых мероприятий при соблюдении строгих правил по предотвращению распространения коронавируса.

За последние сутки в Шри-Ланке COVID-19 выявили у 745 жителей, 23 человека умерли. Всего за время пандемии в Шри-Ланке зафиксировано 559 605 случаев заражения, число летальных исходов превысило 14 тыс.

Медики Шри-Ланки полностью привили почти половину населения страны, которое составляет 21,9 млн человек.

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Версия на английском языке Sri Lanka to administer booster doses of COVID vaccine to people over 20

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