В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных

Самолет ВВС Шри-Ланки потерпел крушение в провинции Ува на юге страны, четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Инцидент произошел сегодня утром по местному времени в округе Бадулла. По словам официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. На место происшествия направлены силы полиции.Как отмечает издание Colombo Gazette, самолет упал в горном районе. О причинах крушения воздушного судна не сообщается.
В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военныхВ Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных
https://report.az/storage/news/04fc51784de47f1c79d8755436d10224/37afb6c4-1893-4390-96da-6e4e69107a1d_292.jpg
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