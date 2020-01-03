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В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных

В Шри-Ланке при крушении самолета ВВС погибли четверо военных

Самолет ВВС Шри-Ланки потерпел крушение в провинции Ува на юге страны, четверо военнослужащих, находившихся на борту, погибли, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел  сегодня  утром по местному времени в округе Бадулла. По словам официального представителя ВВС, самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота. На место происшествия направлены силы полиции.Как отмечает издание Colombo Gazette, самолет упал в горном районе. О причинах крушения воздушного судна не сообщается.
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