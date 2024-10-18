В Шри-Ланке поезд столкнулся со стадом слонов

Поезд, перевозивший цистерны с нефтью, столкнулся со стадом диких слонов на востоке Шри-Ланки.

Поезд, перевозивший цистерны с нефтью, столкнулся со стадом диких слонов на востоке Шри-Ланки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Daily Mirror.

Инцидент произошел рано утром в пятницу на ветке Баттикалоа - Коломбо в Восточной провинции. В результате столкновения два слона погибли, несколько животных пострадали. С рельсов сошли локомотив и четыре цистерны с нефтью, две из которых перевернулись. Движение поездов приостановлено, для ликвидации последствий аварии потребуется несколько дней.

Несмотря на то что слоны считаются священными в Шри-Ланке и охраняются законом, ежегодно в стране погибают около 200 особей, в основном при столкновениях с поездами и в результате убийств крестьянами, защищающими свои земли от набегов животных. Порядка 50 жителей Шри-Ланки каждый год погибают от нападений слонов на их дома, построенные вблизи мест обитания животных. По данным властей, популяция слонов в Шри-Ланке составляет около 7 тыс. особей.