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В Шри-Ланке объявлен 10-дневный карантин

В Шри-Ланке объявлен 10-дневный карантин Власти Шри-Ланки объявили строгий карантин на территории страны из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.
Другие страны
20 августа 2021 г. 23:18
В Шри-Ланке объявлен 10-дневный карантин

Власти Шри-Ланки объявили строгий карантин на территории страны из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, министр здравоохранения Кехелия Рамбуквелла заявил в своем аккаунте в Twitter, что все основные службы будут работать в обычном режиме.

Карантин объявляется на 10 дней, 30 августа с учетом эпидемиологической ситуации он может пойти на смягчение.

В стране с населением 32 миллиона человек больницы переполнены пациентами с коронавирусом. В Шри-Ланке, согласно последним статистическим данным, число зараженных коронавирусом составляет 3 897 человек. В этой стране закрыты школы, спортивные залы и бассейны, запрещены свадьбы и музыкальные шоу.

Около четверти населения Шри-Ланки использовали вакцину "Синофарм".

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lankada 10 günlük sərt karantin elan edilib

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