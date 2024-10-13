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В Шри-Ланке наводнения затронули более 118 тыс. человек

В Шри-Ланке наводнения затронули более 118 тыс. человек Более 118 тыс. человек оказались затронуты наводнениями в результате ливней, продолжающихся в Шри-Ланке последнюю неделю.
Другие страны
13 октября 2024 г. 17:23
В Шри-Ланке наводнения затронули более 118 тыс. человек

Более 118 тыс. человек оказались затронуты наводнениями в результате ливней, продолжающихся в Шри-Ланке последнюю неделю.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Согласно информации, от разгула стихии более всего пострадали жители западных, северо-западных и северных провинций Шри-Ланки, более 76 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Отмечается, что из-за последствий наводнения погибли два человека, еще двое получили ранения, разрушены полностью или частично более 230 жилых зданий, закрыты несколько школ.

Уровень воды в местных реках остается повышенным, метеорологи предупредили о сохранении неблагоприятных погодных условий в ближайшие сутки.

Напомним, что в мае 2017 года в Шри-Ланке наводнения и оползни, вызванные обильными осадками, затронули многие районы на западе и юге страны, погибли 164 человека, сотни тысяч остались без крова.

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