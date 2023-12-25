В Шри-Ланке на Рождество помиловали более 1 тыс. заключенных

Свыше 1 тыс. заключенных в Шри-Ланке помилованы на Рождество в соответствии с президентским указом.

Свыше 1 тыс. заключенных в Шри-Ланке помилованы на Рождество в соответствии с президентским указом.

Как передает Report со ссылкой на AFP, в числе освобожденных в понедельник, по словам чиновника Гамини Диссанаяке, ланкийцы, отбывавшие наказание за неоплаченные штрафы. Этот шаг связан с заполненностью тюрем островного государства. В местах лишения свободы, рассчитанных на 11 тыс. человек, в настоящее время находятся, по официальным данным, около 30 тыс.

Отметим, что по информации СМИ Шри-Ланки, в преддверии рождественских праздников полиция провела крупномасштабную операцию против подозреваемых в торговле наркотиками. В общей сложности задержаны почти 13,6 тыс. человек. Конфискованы также транспортные средства и имущество предполагаемых преступников.

Еще более 1 тыс. человек, употреблявших наркотические вещества, отправлены в реабилитационный центр, управляемый военными.