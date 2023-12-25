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В Шри-Ланке на Рождество помиловали более 1 тыс. заключенных

В Шри-Ланке на Рождество помиловали более 1 тыс. заключенных Свыше 1 тыс. заключенных в Шри-Ланке помилованы на Рождество в соответствии с президентским указом.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 14:15
В Шри-Ланке на Рождество помиловали более 1 тыс. заключенных

Свыше 1 тыс. заключенных в Шри-Ланке помилованы на Рождество в соответствии с президентским указом.

Как передает Report со ссылкой на AFP, в числе освобожденных в понедельник, по словам чиновника Гамини Диссанаяке, ланкийцы, отбывавшие наказание за неоплаченные штрафы. Этот шаг связан с заполненностью тюрем островного государства. В местах лишения свободы, рассчитанных на 11 тыс. человек, в настоящее время находятся, по официальным данным, около 30 тыс.

Отметим, что по информации СМИ Шри-Ланки, в преддверии рождественских праздников полиция провела крупномасштабную операцию против подозреваемых в торговле наркотиками. В общей сложности задержаны почти 13,6 тыс. человек. Конфискованы также транспортные средства и имущество предполагаемых преступников.

Еще более 1 тыс. человек, употреблявших наркотические вещества, отправлены в реабилитационный центр, управляемый военными.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lankada Milad bayramı münasibətilə 1000-dən çox məhbus əfv edilib
Версия на английском языке Sri Lanka pardons over 1,000 prisoners on Christmas Day

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