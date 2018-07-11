В Шри-Ланке могут впервые с 1976 года возобновить смертную казнь

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Власти Шри-Ланки собираются начать приводить в исполнение смертную казнь в отношении заключенных, продолжающих участвовать в незаконном обороте наркотиков из тюрьмы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил президент Майтрипала Сирисена, многие наркоторговцы продолжают управлять сетями по сбыту наркотиков даже после поимки. Он отметил, что заключенные, которые ранее были приговорены к смертной казни за наркоторговлю, продолжают распространять наркотики, сидя в тюрьме.

Президент вынес предложение о приведении в исполнение смертной казни для наркоторговцев на рассмотрение кабинета министров 10 июля, после чего отдал указание министерству юстиции принять необходимые меры. Сегодня он заявил, что собирается подписать решение.

Несмотря на то, что суды Шри-Ланки приговаривают к смертной казни по обвинению в серьезных преступлениях, таких, как убийство, изнасилование и наркоторговля, ни один из приговоров не был приведен в исполнение с 1976 года. После подписания президентом соответствующего решения на данный момент исполнение приговора ожидается в отношении 19 заключенных.